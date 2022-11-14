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Taksim Metrosu açık mı, bugün çalışıyor mu? 14 Kasım M2 Yenikapı- Hacıosman metro hatta açık mı?

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Taksim Metrosu açık mı, bugün çalışıyor mu? 14 Kasım M2 Yenikapı- Hacıosman metro hatta açık mı?

Taksim metrosu çalışıyor mu, açık mı sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, 4 Kasım M2 Yenikapı- Hacıosman metro hatta açık mı merak ediyor. Taksim Metrosu açık mı, bugün çalışıyor mu? 14 Kasım M2 Yenikapı- Hacıosman metro hatta açık mı? soruları yanıt aranıyor. Peki, Taksim Metrosu açık mı, bugün çalışıyor mu? 14 Kasım M2 Yenikapı- Hacıosman metro hatta açık mı?

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13 Kasım Taksim İstiklal Caddesinde yaşanan patlamanın ardından, Taksim metro açık mı, bugün çalışıyor mu merak ediliyor. 14 Kasım M2 Yenikapı- Hacıosman metro hatta açık mı ve Taksim metrosu açık mı araştırılıyor. Taksim Metrosu açık mı, bugün çalışıyor mu? 14 Kasım M2 Yenikapı- Hacıosman metro hatta açık mı? sorularına yanıt aranıyor. Taksim Metrosu açık mı, bugün çalışıyor mu? 14 Kasım M2 Yenikapı- Hacıosman metro hatta açık mı? Detaylar haberimizdedir…

TAKSİM METROSU BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

14 Kasım Taksim metrosu tekrardan vatandaşlara hizmet vermektedir.

14 KASIM M2 YENİKAPI- HACIOSMAN METRO HATTA AÇIK MI?

Yenikapı- Hacıosman Metro seferlerine devam ediyor. Saldırı sonrasında kapatılan Şişhane Metrosu İstiklal Caddesi çıkışı ise tekrar açıldı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Hacıosman İstanbul Taksim Gündem Güncel Haberler

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