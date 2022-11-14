Taksim Metrosu açık mı, bugün çalışıyor mu? 14 Kasım M2 Yenikapı- Hacıosman metro hatta açık mı?

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TAKSİM METROSU BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

14 Kasım Taksim metrosu tekrardan vatandaşlara hizmet vermektedir.

14 KASIM M2 YENİKAPI- HACIOSMAN METRO HATTA AÇIK MI?

Yenikapı- Hacıosman Metro seferlerine devam ediyor. Saldırı sonrasında kapatılan Şişhane Metrosu İstiklal Caddesi çıkışı ise tekrar açıldı.