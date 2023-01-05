5 Ocak sabah saatlerinde Taksim metrosunda meydana gelen aksaklık üzerine vatandaşlar metro seferlerinin ne zaman devam edeceğini araştırdı. Peki, Taksim metro seferler ne zaman devam edecek? Taksim metro ne zaman düzelecek?

Taksim metrosunda sabah saatlerinde olan aksaklık vatandaşlar tarafından merak edildi. Arama motorlarında Taksim metro seferler ne zaman devam edecek? Taksim metro ne zaman düzelecek? soruları aratıldı. İşte detaylar...

TAKSİM METRO NE ZAMAN DÜZELECEK?

Taksim metrosunda bir kişinin raylara düşmesi sebebiyle duran seferlerin ne zaman devam edeceği hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz.