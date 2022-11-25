Metro İstanbul Twitter üzerinden Taksim metrosunun kapalı olduğunu açıkladı. Taksim metrosunun ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki, Taksim metro ne zaman açılacak? Şişhane metro bugün açılacak mı? Taksim metro saat kaçta, ne zaman açılacak? İşte detaylar...

Metro İstanbul, "İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane ve Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır." açıklamasında bulundu. Taksim metrosunun ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki, Taksim metro ne zaman açılacak? Şişhane metro bugün açılacak mı? Taksim metro saat kaçta, ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde...

TAKSİM METRO NE ZAMAN AÇILACAK?

Metro İstanbul resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane ve Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır." ifadelerini kullandı.