İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen duyuru ile birlikte vatandaşlar tarafından Taksim metro kapatıldı mı? Taksim metro neden kapatıldı? Soruları merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Birçok kişi Taksim metro durağının açık mı, yoksa kapalı mı olduğunu merak ediyor. Peki, Taksim metro kapatıldı mı? Taksim metro neden kapatıldı? Taksim metro'da ne oldu?

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar gereğince, 25 Kasım günü saat 15.00'ten itibaren M2 metro hattının çalışmasında değişikliğe gidildi. Yapılan duyuru ile birlikte Taksim metro kapatıldı mı? Sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Taksim metro kapatıldı mı? Taksim metro neden kapatıldı? Taksim metro'da ne oldu?

TAKSİM METRO KAPATILDI MI?

İBB'ye bağlı Metro İstanbul'un konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde;

"İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15.00 M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane ve Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır"

TAKSİM METRO DURAĞI NE ZAMAN AÇILACAK?

Valilik tarafından gelecek karar sonrası hat ve durakların yeniden açılacağı belirtildi. Ancak şu an için kesin bir tarih verilmedi. Konu hakkındaki gelişmeler ile birlikte haberimiz güncellenecektir.