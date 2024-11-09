Taksim metro intihar girişimi SON DAKİKA!

Taksim metro intihar girişimi! Taksim Metro İstasyonu'nun intihar girişimi vakası dolayısıyla işletmeye kapatıldığı bildirildi. Taksim metro neden kapalı, ne zaman açılacak merak ediliyor. Peki, Taksim metro kapalı mı? M2 neden kapalı? Detaylar haberimizde...

TAKSİM METRO NEDEN KAPALI?

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Taksim İstasyonu, bir yolcunun intihar girişimi nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatıldı. Seferler kısmen devam ediyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu, bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. Seferler Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Şişhane-Osmanbey arasında ise ring seferleri olarak yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.