Üye Girişi
Haberler

Taksim metro intihar girişimi SON DAKİKA!

Taksim metro intihar girişimi SON DAKİKA!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taksim Metro İstasyonu'nun intihar girişimi vakası dolayısıyla işletmeye kapatıldığı bildirildi. Taksim metro neden kapalı, ne zaman açılacak merak ediliyor. Peki, Taksim metro kapalı mı? M2 neden kapalı? Detaylar...

Taksim metro intihar girişimi! Taksim Metro İstasyonu'nun intihar girişimi vakası dolayısıyla işletmeye kapatıldığı bildirildi. Taksim metro neden kapalı, ne zaman açılacak merak ediliyor. Peki, Taksim metro kapalı mı? M2 neden kapalı? Detaylar haberimizde...

TAKSİM METRO NEDEN KAPALI?

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Taksim İstasyonu, bir yolcunun intihar girişimi nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatıldı. Seferler kısmen devam ediyor.

Taksim metro intihar girişimi SON DAKİKA!

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu, bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. Seferler Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Şişhane-Osmanbey arasında ise ring seferleri olarak yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Narin davasında 3. gün! İşte bakanlık avukatına göre cinayetteki kilit isim

İşte bakanlık avukatına göre cinayetteki kilit isim

 Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı

Yüksel Güran konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı

 69 milyonluk Ebru Gündeş konserinin faturası ortaya çıktı

69 milyonluk Ebru Gündeş konserinin faturası ortaya çıktı
21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler

21 Ağustos'ta nerede, ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10-11 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Real Madrid Osasuna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Osasuna geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri Taksim metro intihar girişimi SON DAKİKA! 10 Kasım saat 9.05'te niye siren çalıyor? Brighton Manchester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 11 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Balık, Yengeç burcu yorumu! 11 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Kasım Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Kepez 10-11 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.