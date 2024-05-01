Taksim'e çıkmak isteyen gruba polis müdahalesi

İSTANBUL - 1 Mayıs'ta kısıtlamaya rağmen toplanarak Taksim'e yürümek isteyen grup, polis tarafından gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama kararları nedeniyle Taksim'e çıkışlar yasaklandı. Yasağa rağmen İstiklal Caddesinin ara sokaklarında toplanan grup Taksim'e yürümek istedi. Polis, yürüyüşüne izin vermediği gruplara müdahale etti. Gözaltına alınan göstericiler, polis merkezine götürüldü.