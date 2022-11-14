İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde patlama oldu. Caddenin en kalabalık olduğu saatlerde meydana gelen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Patlama sırasında caddede olan birçok kişi de dükkanlara sığındı. Olayda 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi yaralandı. Vatandaşlar ise Taksim'e bomba bırakan kişi yakalandı mı? İstiklal Caddesi'nde bomba patlatan kişi yakalandı mı? Taksim'e bombayı kim bıraktı? sorularını merak etti. İşte detaylar...

Taksim'e bomba bırakan kişi yakalandı mı? sorusu araştırılıyor. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20 sularında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından polis ekipleri İstiklal Caddesi'ni boşaltılırken, Taksim Camii de kapatıldı. Merak edilenler arasında Taksim'e bomba bırakan kişi yakalandı mı? İstiklal Caddesi'nde bomba patlatan kişi yakalandı mı? Taksim'e bombayı kim bıraktı? sorusu yer alıyor.

TAKSİM'E BOMBA BIRAKAN KİŞİ YAKALANDI MI?

Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, patlamaya ilişkin son bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "İstiklal Caddesindeki patlamada yaralanan 81 kişiden 39'u tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Yatırılarak tedavi edilen 42 hastadan 5'i halen yoğun bakımdadır, 2'sinin durumu ciddiyet gösteriyor. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Saldırı sonra ekipler çalışmalarını hızlandırırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan kişinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını bildirdi. Soylu, "İlk değerlendirmelerden itibaren aynı iz üstündeyiz. Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Ve yine elbette ki bu olay hiç olmasaydı, hiç can kaybımız olmasaydı ama şu anda sınırın ötesinde binlerce kahramanımız, sınırın içerisinde dağlarda binlerce kahramanımız, şehirlerin içerisinde binlerce kahramanımız sadece terörü engellemekle mücadele ediyor. Biraz önce olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı." dedi. Bakan Soylu açıklamalarına şöyle devam etti: "Dağda mücadele edersiniz. Sınır ötesinde mücadele edersiniz. Şehirde mücadele edersiniz ve birçok terör olayını engellersiniz. Bir tanesini kaçırırsınız. Millet olarak da ülke olarak da kaybettiğimiz canlar açısından da büyük bir bedel ödersiniz. Elbette ki coğrafyamızda büyük bir imtihanla karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz. İstiklal Caddesi bizim milletimizin nazlı bebeğidir. Bu eylemi gerçekleştirenlerin bize ne mesaj vermek istediklerini biliyoruz. Biz bu mesajı aldık. Hiç merak etmesinler, karşılığını daha ağır vereceğiz. Bugün Amerika tarafından yapılan taziye mesajını da katilin olay yerine ilk gelenlerden birisi olduğu gibi değerlendirmenin esas olduğunu ben düşünüyorum ve bu mesajın da karşılığı çok net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Yakın bir zamanda da görülecektir Allah'ın izniyle.

Süleyman Soylu, patlama nedeniyle 1984 İstanbul doğumlu Arzu Özsoy ve 2007 Ereğli doğumlu kızı Yağmur Uçar, 1988 Palu doğumlu Yusuf Meydan, 2013 Seyhan doğumlu Ecrin Meydan, 1982 Gümüşhane doğumlu Adem Topkara ile 1995 Rize doğumlu eşi Mukaddes Elif Topkara'nın hayatını kaybettiğini bildirdi. 3 aileden 2'şer kayıp yaşanan saldırıda 81 yaralının olduğu ve 50 kişinin taburcu edildiği bilgisini paylaşan Soylu, "Bunların bir bölümü kulak çınlamasıyla tedbiren hastanede tuttuğumuz kardeşlerimizdi. Doktorlarımız gidebilirler dedikten sonra hepsi evlerine intikal ettiler. 5 yaralımız şu anda yoğun bakımda. 2 yaralımızın durumu da ağır. Yine diğerleri tedbiren hastanede tutuluyorlar. Onlara da Cenabı Allah'tan şifa diliyorum." dedi.