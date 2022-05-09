(İSTANBUL - ÖZEL)Taksim'de yürekleri ağza getiren otel temizliği kamerada

İSTANBUL Taksim Meydanı'nda bulunan bir otelin dış cephe camlarını temizleyen işçiler yürekleri ağza getirdi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Taksim Meydanı'nda bulunan bir otelin dış cephe camlarını temizleyen işçilerin tehlikeli temizliği görenlerin yürekleri ağza getirdi. İşçiler binanın camlarını temizlerken yoğun güvenlik önlemi aldı. Temizlik işçilerini gören vatandaşlar şaşkınlıkla onları izledi. Temizlik yapan işçilerden Ersin Kuriş temizlik çalışmalarını yaparken aldıkları yoğun güvenlik önlemlerini anlattı. Temizlik işçilerinin tehlikeli çalışmaları saniye saniye kameralara yansıdı.

"Yaptığımız iş zorlu bir iş"

Yaptıkları işin zorluğuna karşı yoğun güvenlik önlemleri aldıklarını kaydeden temizlik işçisi Ersin Kuriş, "Aslında tehlikeli bir işimiz var ama güvenlik önlemlerini gayet iyi bir şekilde alıyoruz. İki tane ipimiz var. Bir tanesi ana ipimiz diğeri yardımcı ipimiz. Yukarıda kendimizi güvenli bir şekilde bir noktaya bağlıyoruz. Bir iniş aletimiz de var. Yukarı çıkmak için de ayrı bir aletimiz var, ondan destek alıyoruz. Yedek ipimize bağlı olan parçamız da var. Kendimizi sabitledikten sonra da vantuz adlı bir ekipmanımız var. İşimizi kolaylaştırmak adına onu kullanıyoruz. Dünya standartlarında bir kemerimiz de var. Özel ölçülere ait bir kemer bu. Bir oturağımız var, işimizi çok kolaylaştırıyor. Bizim için en önemli malzemelerden biri de bu. Son olarak bir kaskımız var. Yukarıdan herhangi bir malzemenin başımıza düşmesine karşı bizi koruyor. Daha önce herhangi bir tehlike yaşamadım. Çünkü güvenlik önlemlerimizi hat safhada alıyoruz. Yaptığımız iş gerçekten zorlu bir iş. O yüzden güvenlik önlemlerini en üst seviyede alıyoruz" diye konuştu.