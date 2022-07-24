Taksim'de sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için çeşitli yollara başvurdu - Haberler

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Taksim'de sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için çeşitli yollara başvurdu

İhlas Haber Ajansı - Sümer Avcı - Genel
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Taksim'de sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için çeşitli yollara başvurdu İstanbul'da hafta sonu sıcaklıklar artarken, Taksim'de vatandaşlar serinlemek için farklı yollar denedi.

Taksim'de sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için çeşitli yollara başvurdu

İSTANBUL - İstanbul'da hafta sonu sıcaklıklar artarken, Taksim'de vatandaşlar serinlemek için farklı yollar denedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da hafta sonu sıcaklıklar artarken, Taksim'de vatandaşlar serinlemek için farklı yollar denedi. İstanbul öğle saatlerinde aşırı sıcak havanın etkisi altına girdi. Yükselen sıcaklık nedeniyle Taksim'de bunalan vatandaşlar serinlemek için farklı yollar denedi. Vatandaşlardan bazıları kendilerini gölgenin altına atarak, bazıları da su içerek serinlemeye çalıştı. Taksim Meydanı'nda sıcaktan bunalan turistler ise şemsiyeyle dolaşarak güneşten korunmaya çalıştı. Bir turistin ise sıcaktan bunalan köpeğine su vermesi renkli görüntüler oluşturdu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı - Genel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Taksim su Genel Haberler

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