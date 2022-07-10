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Taksim'de sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yunus Emre Şeker - Genel
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Taksim'de sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor Kimileri yağmurdan korunmaya çalıştı, kimileri ise fotoğraf çektirerek keyfini çıkardıİSTANBUL Taksim'de sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.

Taksim'de sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor

Kimileri yağmurdan korunmaya çalıştı, kimileri ise fotoğraf çektirerek keyfini çıkardı

İSTANBUL Taksim'de sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Kimi vatandaşlar yağmurdan korunmaya çalışırken, kimileri ise fotoğraf çektirerek yağmurun keyfini çıkardı.

Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Kentin en işlek yerlerinden Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yağış sürüyor. Meydanda ve caddede yürümek isteyenler sağanak yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için dükkanların tentelerinin altına saklandı, kimileri ise ıslanmamak için koşmak zorunda kaldı.

Yağmurdan korunmak isteyenlerin yanı sıra, keyfini çıkaranlar da oldu bazı vatandaşlar yağmura rağmen fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Sağanak yağışa aldırış etmeden yolda yürüyenlerin ve meydanda bulunan büfelerin önünde yemek almak için bekleyenlerin olduğu görüldü.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker - Genel

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