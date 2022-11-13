İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Vatandaşlar, patlamanın sebebini araştırmaya başladı. Peki, Taksim'de patlama nedeni ne? SON DAKİKA! Taksim İstiklal Caddesi ne patlaması oldu? İşte detaylar...

İstiklal Caddesi patlamada ölen var mı? Taksim İstiklal Caddesi kaç yaralı var?

Son Dakika: İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi: Can kaybı ve yaralılar var

İstiklal Caddesi patlama SON DAKİKA! Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi. İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Vatandaşlar, patlamanın sebebini araştırmaya başladı. Peki, Taksim'de patlama nedeni ne? Taksim İstiklal Caddesi ne patlaması oldu? Detaylar haberimizde...

TAKSİM'DE PATLAMA NEDENİ NE?

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen sebebi bilinmeyen bir patlama sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TAKSİM İSTİKLAL CADDESİ NE PATLAMASI OLDU?

Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi.Yaralıların olduğu öğrenilen patlamanın bulunduğu alanda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.