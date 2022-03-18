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Taksim'de lapa lapa kar yağışı

İhlas Haber Ajansı - Onur Dursun - Genel
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Taksim'de lapa lapa kar yağışı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Taksim'de kar yağışı etkili olmaya başladı.

Taksim'de lapa lapa kar yağışı

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Taksim'de kar yağışı etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Taksim Meydanı'na da lapa lapa kar yağdı. Yağan karın altında yürüyen vatandaşlar ise güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Taksim'de lapa lapa kar yağışı

Taksim'de lapa lapa kar yağışı

Taksim'de lapa lapa kar yağışı

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İhlas Haber Ajansı / Onur Dursun - Genel

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