İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Taksim'de vatandaşların yağmurdan korunmak için kullandığı şemsiyelerin şiddetli rüzgar yüzünden kırıldığı görüldü.

Taksim'de kuvvetli rüzgar ile yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Taksim'de vatandaşların yağmurdan korunmak için kullandığı şemsiyelerin şiddetli rüzgar yüzünden kırıldığı görüldü.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur ve kuvvetli rüzgar il genelinde etkili olmaya devam ediyor. Ara ara şiddetlenen rüzgar ve yağış nedeniyle Taksim Meydanı'nda yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşların yağmurdan korunmak için kullandığı şemsiyelerin şiddetli rüzgar yüzünden kırıldığı görüldü. Bazı vatandaşlar ise fırtına ve yağıştan korunmak için dükkan önlerine sığındı.