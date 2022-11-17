İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızı kaybettiğimiz terör saldırısına ilişkin gerçekleştirilecek olan mahkemenin detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve Taksim bombacısı mahkemesi ne zaman? Soruları ile birlikte araştırılıyor. Peki, Taksim bombacısı mahkemesi ne zaman? Taksim bombacısının mahkemesi bugün mü?

Taksim bombacısı mahkemesi ne zaman? Sorusu, terör saldırısına ilişkin en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Birçok kişi mahkeme tarihini merak ediyor. Bu haberimizde vatandaşlar tarafından merak edilen Taksim bombacısının mahkemesi bugün mü? Sorusunu yanıtladık. Peki, Taksim bombacısı mahkemesi ne zaman? Taksim bombacısının mahkemesi bugün mü?

TAKSİM BOMBACISI MAHKEMESİ NE ZAMAN?

Pazar günü İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırının faili kadın terörist ve gözaltına alınan 51 şüpheliden 49'u zırhlı araçlar eşliğinde çevredeki hastanelere sağlık kontrolüne götürüldü. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 51 kişi, emniyetten çıkarıldı.