İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan terörist Ahlam Albashır'in ifadesinden yeni detaylar ortaya çıktı. Terörist ifadesinde örgüte Ahmed A. adlı eski sevgilisi vasıtasıyla girdiğini belirtmesinin ardından Taksim bombacı kadının sevgilisi kim? Sorusu merak edilmeye başlandı. Peki, Taksim bombacı kadının sevgilisi kim? Ahlam Albashır'ın sevgilisi kim?

Beyoğlu Taksim'deki İstiklal Caddesi üzerinde pazar günü PKK/ Ypg silahlı terör örgütü mensubu olduğu tespit edilen Ahlam Albashır tarafından bombalı saldırı gerçekleştirildi. Terörist ifadesinde örgüte Ahmed A. adlı eski sevgilisi vasıtasıyla girdiğini belirtip "Ahmed, Cerablus'a gitti arkasından da ben gittim. Burada örgüt beni içine çekmeye çalıştı ve görevler teklif etti. Bir süre sonra Ahmed A.'nın izini kaybettim ama örgütle ilişkim kesilmedi. Onlar da beni bırakmadı" dedi. Peki, Taksim bombacı kadının sevgilisi kim? Ahlam Albashır'ın sevgilisi kim?

TAKSİM BOMBACI KADININ SEVGİLİSİ KİM?

Sevgili olduğu bir erkek vasıtasıyla örgütle tanıştığını belirten Albashır'ın, "Ypg ile tanışmam 2017 yılında Münbiç'te oldu. YPG üyesi olduğunu öğrendiğim Ahmed A. isimli bir erkekle tanıştım. Ahmed A. ile sevgili oldum. Sonra Ahmed, Cerablus'a gitti arkasından da ben gittim. Burada örgüt beni içine çekmeye çalıştı görevler teklif etti. Bir süre sonra Ahmed A.'nın izini kaybettim ama örgütle ilişkim kesilmedi. Onlar da beni bırakmadı" dediği öğrenildi.