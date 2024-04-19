İstanbul Sarıyer'de aracına bindiği taksiciyi 5 yerinden bıçakladıktan sonra yol kenarına atarak ölümüne neden olan yabancı uyruklu şüphelinin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesinde, "Taksici ile aramda her ne kadar taksimetre ücreti ile ilgili tartışma çıkmış ise de ben paraya ihtiyacım olduğu için ve taksiciden para çalmak için araca binmiştim." dediği öğrenildi. Peki, taksiciyi öldürüp araçtan atan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı mı? İfadesinde ne dedi?

OLAY NEREDE OLDU?

Sarıyer Tarabya Mahallesi Pamuk Sokak'ta dün meydana gelen olayda İran uyruklu Yoosef Bagherian Gharehtapeh, taksici Yaşar Yanıkyürek'in (58) kullandığı ticari taksiye bindi. ücret konusunda yaşanan tartışma sonucu ise şüpheli, Yanıkyürek'i 5 yerinden bıçakladıktan sonra taksiden atarak araçla birlikte kaçtı.

YABANCI UYRUKLU ŞAHIS TUTUKLANDI MI?

Gharehtapeh, olay yerinden 300 metre ileride yakalanarak gözaltına alındı. Savcılığa ifade veren şüpheli, daha sonra 'canavarca hisle kasten öldürme' ve 'yağma' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

İFADESİNDE NE DEDİ?

Şüphelinin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Kimlik tespitinde sabit ikametgahı olmadığını belirten ve muhasebecilik yaptığını ifade ettiği öğrenilen şüpheli tercüman eşliğinde verdiği ifadesinde, "Ben Türkiye'ye 11 Şubat 2024'de yasal yollarla 3 aylık vizeyle giriş yaparak geldim. Amacım çalışmak için iş araştırmaktı. Burada iş bulamazsam kaçak olarak Almanya'ya gidecektim. İran'da muhasebecilik yapardım. İstanbul'a buradan Almanya'ya kaçak gidebilmek için geldim. İstiklal Caddesi'nde ismen tanımadığım ve bilmediğim bir Türk ile tanıştım, ondan Almanya için haber bekliyordum. 17 Nisan tarihinde öğlen 12.00 gibi kaldığım otelden çıktım. Yaya olarak yarım saat gezdikten sonra orada gördüğüm ticari taksiye bindim. Taksi şoförüne beni gezdirmesini ve otele geri getirmesini söyledim. Niyetim bir müddet gezip geri dönmekti. Taksici Şişli taraflarını gezdirdi, deniz kenarından sahili gezdirdi. Birkaç yere daha götürdü. Bana 17.00'ye kadar gezdirebileceğini söyledi. Sarıyer'e geldiğimizde benden taksi ücreti olarak 200 dolar istedi. Taksimetre açık değildi ama yaklaşık 1-1 buçuk saat kadar gezmiştik." dedi.