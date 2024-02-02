Taksiciyi öldüren katil tutuklandı mı? Sorusu, Taksiciyi öldüren kişi tutuklanıp, tutuklanmadığını merak etmekte olan kişiler tarafından internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Gaziemir ilçesinde bir taksi şoförü, aracına aldığı bir yolcu tarafından vuruldu. Peki, Taksiciyi öldüren katil tutuklandı mı? Taksiciyi öldüren kişi tutuklandı mı, hapiste mi?

TAKSİCİYİ ÖLDÜREN KATİL TUTUKLANDI MI?

Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ve eşyayı alarak kaçan şüpheli D.A, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan zanlının üzerinde suç aleti tabanca, kovanlar ve gasbettiği para, telefon ve kulaklık ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.A, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde, gasp amacıyla taksiye binmediğini, olayın spontane olarak gerçekleştiğini söylediği öğrenildi. Buna göre İzmir'de Taksiciyi öldüren katil tutuklandı.

YARDIM ETTİĞİ YOLCU TARAFINDAN VURULAN TAKSİCİ KİM?

Taksi şoförü Oğuz Erge (44), saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan, Gaziemir'e gideceğini belirten D.A'yı aracına aldı. Saldırgan araç hareket ettikten sonra arka koltuktan taksi şoförünü silahla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Oğuz Erge hayatını kaybetti.