Taksici cinayetinde katil, taksicinin kızını aradı mı? Taksicinin kızını neden aradı?

İzmir'de aracına aldığı kişi tarafından silahla yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden taksi şoförü Oğuz Erge'nin ölümü ülkeyi yasa boğdu. Peki, taksici cinayetinde katil, taksicinin kızını aradı mı? Taksicinin kızını neden aradı? Detaylar haberimizde...

TAKSİCİ CİNAYETİ OLAYI NE?

Gaziemir ilçesinde 31 Ocak gecesi aracına aldığı Delil Aysal tarafından öldürülen Erge'nin naaşı, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze, çok sayıda taksiden oluşan konvoyla Erge'nin annesinin yaşadığı Buca ilçesi Göksu Mahallesine götürüldü. Taksicinin cenazesi helallik alınmasının ardından yine meslektaşlarının oluşturduğu konvoyla defnedilmek üzere memleketi Aydın'ın Söke ilçesine uğurlandı.

KATİL TAKSİCİNİN KIZINI NEDEN ARADI?

Katilin olay sonrası Erge'nin telefonuyla kızını aradığını öne sürüldü. Olayla ilgili konuşan bir komşu, zanlının cinayetin ardından cep telefonundan Erge'nin kızını arayarak "Baban kan kaybından ölecek, ambulansı ara" dediğini söyledi.

İYİ NİYETİNDEN ÖLDÜRÜLDÜ!

Erge'nin kullandığı aracın sahibi Murat Akbaba, "Gece 3'te arabayı teslim etmiştim. O gün çalışacaktı. Gece saat 4'te de bana telefon geldi. Olayın gerçekleştiği haberini verdiler. Üzücü bir durum. Araçta hasar vardı, boyanacaktı. O yüzden Oğuz bana 'sen gelme ben arabayı kapatırım, sabah uyandıktan sonra gelirsin' demişti. Tamamıyla iyi niyetinden öldürüldü. Çok güzel bir insandı. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.