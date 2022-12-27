Taksi KM ücreti 2023: Taksi kilometre başı ücreti ne kadar, kaç TL?

Taksi km ücreti kaç para merak ediliyor. İstanbul'da Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi tarafından geçtiğimiz aylarda başlatılan zam çalışmaları, asgari ücretin açıklanmasının ardından resmiyet kazandı. Peki, Taksi kilometre başı ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, taksi km ücreti!

Taksi km ücreti ne kadar? Taksi km ücreti kaç para merak ediliyor. İstanbul'da Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi tarafından geçtiğimiz aylarda başlatılan zam çalışmaları, asgari ücretin açıklanmasının ardından resmiyet kazandı. Peki, Taksi kilometre başı ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, taksi km ücreti haberimizde...

TAKSİ KİLOMETRE ÜCRETİ

Taksi km ücreti 8,51 TL'dir. 2023'te taksi açılış ücreti 6,30 TL'den 8,51 TL'ye çıktı.

Yeni zamla birlikte sarı taksi taksimetre açılış ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL'ye, mesafe ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL'ye, zaman tarifesi ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL'ye, kısa mesafe ücreti de 28 TL'den 40 TL'ye yükseldi.

ZAMLAR 1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Diğer yandan yeni zamlar, öğrenci servisleri dışında 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlayacak. Vatandaşlar yılbaşına kadar eski tarifelerden toplu ulaşım kullanmaya devam edecek.

İşte ulaşımda yeni fiyatları: