Taksi kısa mesafe ücreti 2022: İstanbul'da taksi kısa mesafe ücreti ne kadar? Taksi kısa mesafe ücreti nedir?

Taksi kısa mesafe ücreti merak ediliyor. Bir süredir İstanbul'da ulaşıma zam konusu gündem olurken, tartışmalar da beraberinde gelmişti. Bugün yapılan açıklama ile ulaşıma zam kararı açıklandı. Peki, İstanbul'da taksi kısa mesafe ücreti ne kadar? Taksi kısa mesafe ücreti nedir? İşte, Taksi kısa mesafe ücreti 2022 haberimizde...

TAKSİ KISA MESAFE ÜCRETİ 2022

Ulaşım Koordinasyon Merkezi nisan ayı toplantısında elektronik bilet, taksi, taksi Taksi ve taksi ücretlerine yüzde 40'lık zam teklifi kabul edildi.