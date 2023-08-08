Son dakika haberine göre, taksi ücretlerine zam geldi. Yeni tarifeye göre indi bindi ücretinin ne kadar olduğu merak konusu oldu. Zam oranı ve yeni ücretler haberimizin içerisinde yer alacaktır. Detaylar haberimizde...

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, toplu taşıma ücretlerine zam kararı çıktı. Yapılan zam sonrasında taksi ücretlerine ne kadar zam geldi merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından yeni tarifeye göre taksi indi bindi ücreti araştırılmaktadır. Peki, Taksi indi bindi ücreti ne kadar oldu? SON DAKİKA! Taksi ücretlerine ne kadar zam geldi? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL TOPLU TAŞIMAYA ZAM GELDİ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşıma ücretlerine zam yapılması gündemiyle olağanüstü toplandı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İBB toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,5 zam yapılmasını teklif etti. İBB'nin zam teklifi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın şerhiyle oy birliği ile kabul edildi.

TOPLU TAŞIMAYA NE KADAR ZAM GELDİ?

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam kararı çıktı. Buna göre, 9.90 TL olan tam bilet 15 TL'ye, öğrenci 4,83 TL'den 7,32 TL'ye çıktı. Taksilerde indi-bindi ücreti ise yüzde 75 zamla 40 TL'den 70 TL'ye yükseldi. Turkuaz taksilerde açılış 22,04 lira, kilometre başına 14,83 lira, indi-bindi ücreti 80,50 lira oldu. VIP taksilerde (siyah) açılış 32,59 lira, kilometre başına 21,92 lira, indi-bindi ücreti ise 119 lira oldu.

TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Sarı taksilerde indi-bindi ücretlerine yüzde 75 zam geldi. 40 TL olan indi-bindi 75 TL'ye çıktı. Sarı taksilerde açılış 19,16 lira, kilometre başına yazan ücret ise 12,89 lira oldu.

MİNİBÜS ÜCRETLERİ KAÇ TL OLDU?

Minibüs ücretleri de gelen zamla birlikte mesafeye göre 12 TL ile 15 TL arasında değişecek. Minibüs öğrenci ücreti ise 8 TL olarak belirlendi.