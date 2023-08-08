Taksi indi bindi ne kadar? İstanbul'da yeni zamlı taksi ücretleri belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu taşıma ücretlerine zam yapılması gündemiyle olağanüstü toplandı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul'da uygulanacak yeni taksi tarifeleri belirlendi. Taksi indi bindi ne kadar? İstanbul'da yeni zamlı taksi ücretleri hakkında detaylar..

Taksi indi bindi ne kadar, sorusunun yanıtı merak ediliyor.İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam kararı çıktı. Toplantıda, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisine zam teklifi görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi.

TAKSİ İNDİ BİNDİ NE KADAR?

Taksilerde taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıktı.

SERVİS ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 792 liradan 1.300 liraya çıkarıldı. Personel servisi ise 10-17 koltuklu minibüsler için ücreti 422,40 liradan 640,02 liraya yükseltildi.

MİNİBÜS ÜCRETLERİNE DE ZAM GELDİ

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 7 liradan 12 liraya çıkarılırken, öğrenci için bu ücret 5 liradan 8 liraya yükseldi. Minibüs ücretleri 12 TL ile 15 TL arasında değişecek.