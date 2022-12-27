Taksi açılış ücreti 2023: Taksi açılış ücreti ne kadar, kaç TL?

Taksi açılış ücreti kaç para merak ediliyor. İstanbul'da Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi tarafından geçtiğimiz aylarda başlatılan zam çalışmaları, asgari ücretin açıklanmasının ardından resmiyet kazandı. Peki, Taksi açılış ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, taksi açılış ücreti!

Taksi açılış ücreti ne kadar? Taksi açılış ücreti kaç para merak ediliyor. İstanbul'da Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi tarafından geçtiğimiz aylarda başlatılan zam çalışmaları, asgari ücretin açıklanmasının ardından resmiyet kazandı. Peki, Taksi açılış ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, taksi açılış ücreti haberimizde...

TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETİ

Taksi açılış ücreti 12,65 TL'dir. 2023'te taksi açılış ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL'ye çıktı.

Yeni zamla birlikte sarı taksi taksimetre açılış ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL'ye, mesafe ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL'ye, zaman tarifesi ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL'ye, kısa mesafe ücreti de 28 TL'den 40 TL'ye yükseldi.

ZAMLAR 1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Diğer yandan yeni zamlar, öğrenci servisleri dışında 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlayacak. Vatandaşlar yılbaşına kadar eski tarifelerden toplu ulaşım kullanmaya devam edecek.

İşte ulaşımda yeni fiyatları: