Takograf nedir, nasıl kullanılır? Takograf ne işe yarar, hangi araçlarda zorunludur? Taşımacılık sektörüne ilişkin detaylar

Türkiye'de taşımacılık sektörü, hızla büyüyen ve gelişen bir sektör olarak dikkat çekiyor. Ancak, bu sektörde sürücülerin yorgunluktan kaynaklı kazaları önlemek için etkili bir yöntem olan takografların kullanımı hakkında pek çok kişi bilgi sahibi değil. Peki takograf nedir,ne işe yarar? Takograf nasıl kullanılır? Takograf hangi araçlarda zorunludur? Tüm merak edilenler haberimizde yer alıyor...

Taşımacılık sektöründe kritik bir role sahip olan takograflar, sürücülerin çalışma saatlerini düzenleyerek trafik güvenliğini sağlayan cihazlardır. Araçların sürüş sürelerini ve hızlarını kaydeden bu elektronik cihazlar, sürücülerin mola sürelerini düzenlemeye ve takip etmeye yardımcı olur. Kamyon, otobüs, minibüs ve ticari araç gibi belirli tonaj ve yolcu kapasiteli araçlarda kullanılması zorunlu olan takograflar, sürücü faaliyetlerini izleyerek trafik güvenliğini artırır. Takografların kullanımı, ülkeden ülkeye ve bölgeden bölgeye farklılık gösterebilir.

TAKOGRAF NEDİR, NE İŞE YARAR?

Takograf, araçların sürüş sürelerini ve hızlarını kaydeden, sürüş güvenliğini ve yolcu/kargo güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan bir elektronik cihazdır. Adını Yunanca "takos" (hız) ve "graphein" (yazmak) kelimelerinden alır. Araçlarda kullanılan takograflar, sürücülerin çalışma saatlerini ve mola sürelerini düzenlemeye ve takip etmeye yardımcı olarak yorgunlukla ilgili kazaların önlenmesine katkı sağlar.

Takograflar, uluslararası ve ulusal düzenlemeler kapsamında kamyon, otobüs, minibüs ve ticari araç gibi belli tonaj ve yolcu kapasiteli araçlarda kullanılması zorunlu olan bir cihazdır. Bu cihazlar, sürücü faaliyetlerini izlemek ve belirli sürüş süreleriyle dinlenme sürelerini koruyarak trafik güvenliğini artırmak için tasarlanmıştır.

TAKOGRAF NASIL KULLANILIR?

Takograflar, araç içine monte edilen bir cihazdır ve aracın vites kutusuna bağlı bir sensör, hız sensörü ve dijital bir ekran içerir. Takografın işleyişi, aracın hareketine göre otomatik olarak başlar. Sürücü faaliyetlerini ve aracın hızını sürekli olarak kaydeder ve belli aralıklarla verileri hafızasına yazar.

Sürücüler, takografları günlük olarak kullanmalı ve toplam sürüş sürelerini, mola ve dinlenme sürelerini doğru bir şekilde kaydetmelidir. Ayrıca, arızaları veya diğer olağandışı durumları takografa bildirmelidir. Bu bilgiler, trafik denetimleri sırasında yetkililer tarafından incelenebilir ve sürücü uyumunu değerlendirmek için kullanılabilir.

TAKOGRAF HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLUDUR?

Takografların kullanımı, ülkeden ülkeye ve bölgeden bölgeye farklılık gösterebilir. Ancak, genellikle aşağıdaki araç tiplerinde takografların zorunlu olduğu görülür: