Taklit ve Tağşiş listesi yenilendi! Listede hangi firmalar var?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, gıda güvenliği konusunda önemli bir adım atarak, taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen firmaların güncel listesini kamuoyuyla paylaştı. Bu liste, halk sağlığını koruma amacıyla yapılan denetimlerin sonucunda oluşturulmuştur. Belirtilen firmalar, ürünlerinde sahte veya düşük kaliteli malzeme kullanarak tüketicileri yanıltmış olup, bu durum tüketicilerin sağlık riski ile karşı karşıya kalmasına neden olabilir. Peki, Listede hangi firmalar var? Taklit ve tağşiş listesine nasıl bakılır? İşte detaylar...

LİSTEDE HANGİ FİRMALAR VAR?

Gıda sahtekarlarının ifşa edildiği liste bir kez daha güncellendi. 8 Ekim tarihli listede kekik, bal, sucuk, çiğ adana, bitkisel macun ve zeytinyağı gibi pek çok üründe taklit ve tağşiş yapıldığı duyuruldu.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİNE NASIL BAKILIR?

"Guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden kamuoyu ile paylaşılan listede gıdada hile yapan firmalar tek tek ifşa ediliyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gerçekleştirdiği kontroller sonucunda elde ettiği bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 31. maddesinin 6. fıkrası gereğince kamuoyuyla paylaşma yetkisine sahip olduğunu duyurmuştur.

Bunun yanı sıra, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmelik'in 8. maddesi çerçevesinde, laboratuvar analizleri sonucunda taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemlerin üreten ya da ithal eden firmalarına dair bilgiler de kamuoyuyla paylaşılabilecektir. Bu kapsamda, ürünün adı, markası, parti veya seri numarası gibi detayların Bakanlık resmi internet sitesinde yayımlanması öngörülmektedir.

Bu düzenlemeler, gıda güvenliğini sağlamak, tüketicileri bilgilendirmek ve gıda ürünlerinin kalitesini artırmak amacıyla yapılmaktadır. Bakanlık, bu tür uygulamalarla hem üreticileri hem de tüketicileri korumayı hedeflemektedir.