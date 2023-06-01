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Takla atan otomobilden hafif sıyrıklarla çıktı

Takla atan otomobilden hafif sıyrıklarla çıktı

Otomobil Haberleri

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı otomobil takla attı. Takla atan otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı otomobil takla attı. Takla atan otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, saat 19.45 sıralarında İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. hakimiyetindeki 41 TJ 573 plakalı hafif ticari araç, H.T. idaresindeki 41 AJZ 245 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil takla attı, sürücüsü H.T. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan H.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Kocaeli Gebze Otomobil Haberler

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