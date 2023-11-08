Takla atan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
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Mardin'de meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole yuvarlandı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Takla atan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
MARDİN - Mardin'de otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.
Artuklu ilçesi Ortaköy-Yolbaşı mevkiinde 06 FG 5042 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.