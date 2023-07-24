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Takla atan otomobil evin bahçesine girdi: 5 yaralı

Otomobil Haberleri

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak, eve girdi. Kazada 3'ü çocuk 5 kişilik aile yaralandı. İnceleme başlatıldı.

Takla atan otomobil evin bahçesine girdi: 5 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak, eve girdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Taha Carım Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada; 06 DNA 897 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atan otomobil bir eve çarparak, durabildi. Kazada otomobilde bulunan 3'ü çocuk 5 kişilik aile yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken evde de maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mükremin Kaya - Otomobil

Esentepe Kayseri Otomobil Haberler

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