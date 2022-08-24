Başrollerinde Liam Neeson, Forest Whitaker ve Famke Jamssen'nin oynadığı Takip 3: Son Karşılaşma filminin konusu merak edildi. Peki, Takip 3: Son Karşılaşma konusu nedir? Takip 3: Son Karşılaşma oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Olivier Megaton'un oturduğu aksiyon gerilim filmi sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Takip 3: Son Karşılaşma konusu nedir? Takip 3: Son Karşılaşma oyuncuları kim, ne zaman çekildi? İşte detaylar haberimizde...

TAKİP 3: SON KARŞILAŞMA KONUSU NEDİR?

Bryan Mills, ajanlık ve ertesinde gelen aksiyon dolu günlerini geride bırkatığını umarak California/Los Angeles'ta sakin bir hayat sürmektedir. Kızı Kim ve eski karısı Lenore'ın can güvenliğini sağlamış, kendi kozasına çekilmiştir. Öte yandan Lenore'in şimdiki eşiyle evliliğe dair sorunları vardır ve kızı Kim tüm sevgisine rağmen babasına açıklayamadığı bir sırrı saklamaktadır. Kafasını arkadaşlarıyla boşaltmaya çalışırken, Bryan'ın başına hiç umulmadık yeni belalar gelecek ve eski ajan büyük bir kovalamacanın içinde kendisini gerçeğin peşinden koşarken bulacaktır.

TAKİP 3: SON KARŞILAŞMA OYUNCULARI KİM?

Liam Neeson

Forest Whitaker

Famke Jamssen

TAKİP 3: SON KARŞILAŞMA FİLM NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

ABD yapımı olan Takip 3: Son Karşılaşma filmi 2014 yılında çekilmiştir.