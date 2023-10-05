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Takımı sırtlamaya devam ediyor! Aboubakar'dan olağanüstü bir gol daha

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Konferans Ligi ikinci haftasında Beşiktaş'ın sahasında Lugano'yu konuk ettiği maçta Aboubakar, mükemmel bir kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lugano ile kozlarını paylaştı. Tempo seviyesi yüksek mücadelede gol perdesini siyah-beyazlıların yıldızı Vincent Aboubakar açtı.

ABOUBAKAR'DAN İNANILMAZ KAFA

38. dakikada sağ kanattan topla buluşan Ghezzal içeriye topu çevirdi. Aboubakar altı pasın içerisinde müthiş bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İşte Aboubakar'ın o şahane golü;

Takımı sırtlamaya devam ediyor! Aboubakar'dan olağanüstü bir gol dahaGörüntü: Exxen

Takımı sırtlamaya devam ediyor! Aboubakar'dan olağanüstü bir gol dahaGörüntü: Exxen

Takımı sırtlamaya devam ediyor! Aboubakar'dan olağanüstü bir gol dahaGörüntü: Exxen

Takımı sırtlamaya devam ediyor! Aboubakar'dan olağanüstü bir gol dahaGörüntü: Exxen

Kaynak: Haberler.com / Futbol

Vincent Aboubakar Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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