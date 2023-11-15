Takım ismi vermedi! Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'da

Adı Galatasaray ile anılan Norveçli futbolcu Emil Breivik'in menajeri Jim Solbakken, İstanbul'a geldi. Molde forması giyen Breivik'in transferi hakkında konuşan Solbakken, takım ismi vermekten kaçındı. Breivik, sezon başında Galatasaray'ın Molde ile oynadığı maçta gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve sarı-kırmızılı ekibin radarına girmişti.

Süper Lig devi Galatasaray'ın radarına aldığı Norveçli yıldız orta saha oyuncusu Emil Breivik'in menajeri Jim Solbakken, İstanbul'a geldi.

"TAKIM İSMİ VERMEM DOĞRU OLMAZ"

TRT Spor'da yer alan habere göre, Molde forması giyen yıldız futbolcunun menajeri Solbakken, "Şu an için takım ismi vermem doğru olmaz" açıklamasını yaptı.

GALATASARAY'IN RADARINDA

23 yaşındaki başarılı futbolcu, Galatasaray'ın sezon başında Molde ile oynadığı mücadelelerdeki performansıyla büyük beğeni almış ve sarı-kırmızılıların radarına girmişti.