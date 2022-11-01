Takeoff kimdir, öldü mü, neden öldü, kim öldürdü? Rapçi Takeoff gerçek ismi nedir? Takeoff kaç yaşında öldü? Kirshnik Khari Ball hayatı ve biyografisi

28 yaşındaki rapçi Takeoff, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Bunun ardından vatandaşlar, Takeoff kimdir, öldü mü, neden öldü? Rapçi Takeoff gerçek ismi nedir? Takeoff kaç yaşında öldü? Kirshnik Khari Ball hayatı ve biyografisi nedir? merak etti. İşte detaylar...

ABD'de hip-hop üçlüsü Migos'un üyesi Takeoff sahne adıyla bilinen 28 yaşındaki Kirshnik Khari Ball, katıldığı bir eğlence organizasyonunda çıkan tartışma sonucu vurularak öldürüldü. Peki, rapçi Takeoff'u kim öldürdü? Takeoff neden öldü? Takeoff kimdir, kaç yaşında öldü? Detaylar sizlerle...

TAKEOFF ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Dünyaca ünlü rapçi Takeoff, katıldığı bir partide silahlı saldırıya uğradı. Çıkan tartışmada vurulan 28 yaşındaki rapçi, olay yerinde yaşamını yitirdi.

TMZ haber sitesinde yer alan habere göre, Rapçi Takeoff vurulduğu sırada Migos'un diğer üyeleri amcası olan Quavove ve kuzeni Offset de olay yerindeydi. Gelen ihbarların ardından olay yerine giden Houston polisi, rapçinin olay yerinde yaşamını yitirdiği açıkladı. Quavo ve Offset saldırıda yara almazken olaya ilişkin açıklama yapmaktan da kaçındı.

TAKEOFF KİMDİR?

Profesyonel olarak Takeoff olarak bilinen Kirshnik Khari Ball (d. 18 Haziran 1994) Amerikalı bir rapçi, şarkıcı ve söz yazarıdır. Amcası Quavo ve kuzeni Offset ile birlikte kurduğu hip hop ve trap müzik üçlüsü Migos'la tanınmıştır. The Last Rocket albümü solo olduğu tek albümüdür.