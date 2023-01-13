Takdir ve Teşekkür belgesi nasıl alınır? Takdir ve Teşekkür belgesi alma şartları nelerdir?

Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi 23 Ocak 2023 tarihinde yarıyıl tatiline girecek. Öğrenciler şimdiden karne notu hesaplamalarına başladı. Peki, Ortaöğretim kurumlarında Takdir ve Teşekkür belgesi nasıl alınır? Devamsızlık yapan öğrenci belge alabilir mi? Takdir ve Teşekkür belgesi alma şartları nelerdir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Okullar yarı yıl tatili için geri sayıma başladı. Milyonlarca öğlenci ve velileri Takdir ve teşekkür üstün başarı belgelerinin alım şartlarını araştırmaya koyulmuş durumda. Peki, orta öğretim kurumlarında Takdir ve Teşekkür belgesi nasıl alınır? Devamsızlık yapan öğrenci belge alabilir mi? Takdir ve Teşekkür belgesi alma şartları nelerdir? Detaylar harbimizde...

TAKDİR VE TEŞEKKÜR HANGİ NOTLAR İLE ALINIR?

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi, c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

DEVAMSIZLIK YAPAN ÖĞRENCİLER BELGE ALABİLİR Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz aylarda yayımladığı yönetmelik değişikliğiyle birlikte takdir ve teşekkür belgesini de içeren ödül sistemini değiştirdi. Buna göre, 5 gün devamsızlık yapan öğrenci, takdir ve teşekkür belgesi almaya hak kazanamayacak.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

e-Okul sistemi ile veliler, öğrencilerinin durumlarını takip edebilirler. E-Okul üzerinden; devamsızlık bilgisi, not bilgisi, proje notları, dönem sonunda alınan belgeler ve yıl sonu başarı puanı gibi bilgilere erişim sağlanabilir. Bilgilerin görülmesi için E-Okul VBS girişi yapılması yeterlidir.

TAKDİR-TEŞEKKÜR BELGESİ ALMA ŞARTLARI NELER?

Takdir ya da teşekkür belgesi almak için not ortalaması yeterli değildir. Bunun yanında MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından belirlenen yönetmeliğe göre; öğrencinin özürsüz devamsızlık süresinin 5 günü geçmemesi gerekmektedir. Ayrıca devamsızlık süresi 10 günü ve toplamda 30 günü geçen öğrenciler, ders puanlarına bakılmaksızın başarısız kabul edilir.