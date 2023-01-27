Dönem sonunun yaklaşması ile birlikte birçok öğrenci Takdir ve teşekkür belgesi ile buluştu ve gündemde yer almakta olan haberler nedeniyle Takdir ve teşekkür belgesi alanlara para veriliyor mu? Sorusu merak edilmeye başlandı. Peki, Takdir ve teşekkür belgesi alanlara para veriliyor mu? Devlet 5 bin 104 TL ödeme yapacak!

Takdir ve teşekkür belgesi alanlara para veriliyor mu? Sorusu, Takdir ve teşekkür belgesi alan birçok öğrenci tarafından merak edilmekte ve arama motorları üzerinde araştırılmakta. Sosyal medya üzerinde gündeme gelen iddialar sonucunda Takdir ve teşekkür belgesi alanlara para veriliyor mu? Sorusu merak konusu oluyor ve araştırılıyor. Peki, Takdir ve teşekkür belgesi alanlara para veriliyor mu? Devlet 5 bin 104 TL ödeme yapacak!

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ ALANLARA PARA VERİLİYOR MU?

Karnelerin dağıtılmasının ardından birçok öğrenci tarafından teşvik ödemesi konusu hakkında detayları araştırırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başarı Teşvik Programı kapsamında, başarılı öğrencilere karne hediyesi niteliğinde nakit ödeme gerçekleştirileceğini duyurdu. Teşvik ödemesi almak için istenen gereksinimler arasında devlet okulunda okumak ve derece yapmak şartı aranıyor. Ayrıca söz konusu öğrencilerin sosyal yardıma da ihtiyacı olması gerekiyor. Bu koşulları sağlamakta olan ihtiyaç sahibi bireylerin çocuklarına 5 bin 104 TL ödeme gerçekleştirilecek.