Okullar bu Cuma günü kapanıyor. Öğrenciler karnelerini alacak. Fakat öğrenciler çok merak ediyor Takdir mi Teşekkür mü? Takdir mi Teşekkür mü hesaplama 4, 5, 6, 7, 8. sınıf! Takdir Belgesi kaç puanla alınır 2023? Takdir Belgesi kaç puanla alınır? İşte cevaplar…

Yaz tatilinin başlamasına sayılı saatler kaldı. Öğrenciler karnelerini alacak ve 3 aylık yaz tatili başlayacak. Peki, Takdir mi Teşekkür mü? Takdir mi Teşekkür mü hesaplama 4, 5, 6, 7, 8. sınıf! Takdir Belgesi kaç puanla alınır 2023? Takdir Belgesi kaç puanla alınır? İşte cevaplar…

TAKDİR Mİ TEŞEKKÜR MÜ HESAPLAMA 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. SINIF!

Öğrencilerin belge alabilmesi için karne not ortalamalarının en az 70 olması gerekmektedir. Öğrenciler not ortalamalarını e-Okul sisteminden görebilmektedir. e-Okul'da bulunan yıl sonu ortalaması 70,00-84,99 arası olan öğrenciler Teşekkür Belgesi almaya hak kazanırlar. Ortalaması 84,99-100 olanlar Takdir Belgesi almaya hak kazanırlar.