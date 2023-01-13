Takdir belgesi kaç puanla alınır 2023? Takdir belgesi almak için kaç puan gerekiyor? Takdir belgesi için kaç ortalama gerekiyor?

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TAKDİR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR 2023?

Derslerdeki başarılarının yanı sıra özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan bir öğrencinin Takdir belgesi alabilmesi için 85,00 ve daha yukarı bir ortalama puanına sahip olması gerekmektedir. Eğer not ortalaması 70,00-84,99 arasında ise öğrenci Teşekkür belgesi almaya hak kazanır.