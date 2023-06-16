2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bugün son ders zilinin çalmasıyla bitti. Öğrenciler ders başarı oranlarına göre Takdir Belgesi veya Teşekkür Belgesi almaya hak kazandılar. Öğrenciler ise merak ediyor Takdir Belgesi alanlara para veriliyor mu? Teşekkür Belgesi alanlara para veriliyor mu? Takdir Belgesi alan öğrencilere yardım var mı? Takdir Belgesi alana devlet desteği ne kadar? Takdir Belgesi alana devlet desteği başvurusu nereden yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz yıl "Başarı Teşvik Programı"nı açıklamıştı. Yer alan uygulamada çeşitli kategorilerde öğrencilerin başarılarına göre burs verildiği açıklanmıştı. Peki, Takdir Belgesi alanlara para veriliyor mu? Teşekkür Belgesi alanlara para veriliyor mu? Takdir Belgesi alan öğrencilere yardım var mı? Takdir Belgesi alana devlet desteği ne kadar? Takdir Belgesi alana devlet desteği başvurusu nereden yapılır? Takdir Belgesi alanlara devlet desteği başvurusu nasıl yapılır?

TAKDİR BELGESİ ALANLARA PARA VERİLİYOR MU?

Başvuruları olumlu sonuçlanan öğrencilere yılda 2 kez destek ödemesi yapılacağı kaydedilirken, ödemelerin bulunan illerin yardımlaşma ve sosyal dayanışma dernekleri tarafından ödeneceği söylenmişti. Eski Aile Bakanı Yanık'ın açıkladığı pakette şu ifadeler yer alıyordu: "Sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaranlara net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar yılda 2 kez başarı desteği, LGS'de ilk 5'e giren öğrencilere net asgari ücretin 2 katına kadar tek seferlik başarı desteği, Meslek Lisesi mezunlarına işe girmeleri durumunda 3 ayda bir 4 defaya mahsus toplam net asgari ücret kadar destek…"

TAKDİR BELGESİ ALANA DEVLET DESTEĞİ NE KADAR?

Çeşitli eğitim kademelerinde çeşitli destekler sunan Aile Bakanlığı aşağıdaki afişi paylaşmıştı:

TAKDİR BELGESİ ALANLARA DEVLET DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İlgili illerin yardımlaşma ve sosyal dayanışma derneklerine başvuru yapılması beklenirken, öğrencilerin başarılarını kanıtladıkları belgeleri yanlarında götürmeleri önem arz etmektedir.