Dönem sonunun yaklaşması ile birlikte Takdir almak için ortalama kaç olmalı 2024? Sorusu, yeni eğitim döneminde birçok kişi tarafından merak edilmekte ve internet üzerinde araştırılmakta. Peki, Takdir almak için ortalama kaç olmalı 2024? Takdir almak için kaç ortalama gerekiyor?

Takdir almak için ortalama kaç olmalı 2024? Sorusu, öğrenciler ve veliler başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilmekte. Karen döneminin yaklaşmasıyla beraber öğrenciler not ortalamaları ve puanları ile ilgili detayları araştırarak takdir, teşekkür belgesi ile ilgili durumlarını araştırdı. Peki, Takdir almak için ortalama kaç olmalı 2024? Takdir almak için kaç ortalama gerekiyor?

TAKDİR ALMAK İÇİN ORTALAMA KAÇ OLMALI 2024?

Derslerdeki başarılarının yanı sıra özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan bir öğrencinin Takdir belgesi alabilmesi için 85,00 ve daha yukarı bir ortalama puanına sahip olması gerekmektedir. Eğer not ortalaması 70,00-84,99 arasında ise öğrenci Teşekkür belgesi almaya hak kazanır.

1 DERSTEN KALINCA BELGE ALINIR MI?

İlkokulda veya lisede herhangi bir dersten kalınca takdir veya teşekkür belgesi alınamıyor. Yani 1 dersten kalıp diğerlerini geçen bir öğrenci maalesef belge alamıyor. Diyelim ki karnede 1 tane 1 olsun ve diğerleri 5 olsun. Bu durumda o öğrenci takdir veya teşekkür belgesi alamaz.

Herhangi bir dersten öğrenci not ortalamasının altında kalırsa ders başarısız sayılıyor. Bir dersten kalınca Takdir veya Teşekkür belgesi alamaz. Yine 2,3,4,5 desten kalınca da öğrenci başarısız sayılır ve Takdir, Teşekkür belgesi alamaz.