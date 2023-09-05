Tajine tarifi! MasterChef Tajine Zitoune nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Tajine Zitoune hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Tajine Zitoune hazırladı. Peki, Tajine Zitoune nedir? Tajine Zitoune nasıl yapılır? Tajine Zitoune nedir?

Cezayirmutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Tajine Zitoune ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Tajine Zitoune nasıl yapılır? Tajine Zitoune nedir? Tajine Zitoune nasıl yapılır, Tajine Zitoune yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Tajine Zitoune yapıldı, evde klasik Tajine Zitoune yapıldı! İşte en güzel Tajine Zitoune!

TAJİNE ZİTOUNE TARİFİ!

İçindekiler :

1 tavuk, buradaki gibi parçalara veya butlara veya bagetlere bölünmüş.

2 doğranmış soğan

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

3 güzel havuç

500 gr çekirdeği çıkarılmış yeşil zeytin.

Sıvı yağ ve biraz tereyağı

Tuz

Tercihen beyaz biber, aksi takdirde karabiber

1 tarçın çubuğu

1 çay kaşığı tarçın tozu

1 demet kıyılmış taze maydanoz

1 tavuk suyu küpü (isteğe bağlı)

1 limon (meyve suyu)

1 yumurta sarısı.

su

Maydanoz

Yapılışı

Bir güveçte veya taginde yağı ve tereyağını (sadece yağ kullanabilirsiniz) veya smen'i (sade tereyağı) ısıtın.

Doğranmış soğanları bu yağda kavurun, tavuk parçalarını, örneğin dilimlenmiş havuçları, ezilmiş sarımsağı ve baharatları ve yarım demet maydanozu ekleyin.

Üzerini su ile örtün (çok fazla değil), eğer kullanıyorsanız tavuk suyunu küp küp doğrayın ve kısık ateşte pişmeye bırakın.

Bu arada zeytinlerinizi kaynar suda 7 dakika kadar suyunu iki kez değiştirerek haşlayın.

Tavuğu pişirmenin yarısına gelindiğinde zeytinleri ekleyin ve pişirmeye devam edin.

Tavuk piştikten sonra bir kaseye biraz sos (2 yemek kaşığı) alın, soğumaya bırakın, yumurta sarısını, 2 yemek kaşığı doğranmış taze maydanozu ekleyin ve üzerine limon suyu serpin.

Çatalla çırpın, ardından AKDA adı verilen bu karışımı sosun içine katıp koyulaştırıp pürüzsüz hale getirin, tahta kaşıkla karıştırarak 1 dakika kadar daha kaynamaya bırakın ve hemen ateşi kapatın.

Kıyılmış maydanoz serpip sıcak olarak servis yapın.