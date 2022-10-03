Günlük yaşantımızda birçok kurumun kısaltmasını kullanırız. Sıklıkla karşımıza çıkan kısaltmalardan biri ise TAI. Vatandaşlar ise TAI kısaltmasını gördükçe kısaltmanın açılımını merak ediyor. Merak edilenler arasında yer alan TAI arama motorlarında aratılıyor. Peki, TAI nedir? TAI nerenin kısaltması?

TAI nedir? sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılmakta. Gündelik hayatta karşımıza sık sık çıkan kısaltmalar vatandaşların merak konusu oluyor. TAI kısaltması ise sıklıkla karşılaştığımız kısaltmalardan bir tanesi. Peki,TAI nedir? TAI nerenin kısaltması?

TAI NEDİR?

TAI kısaltmasının bir diğer ismi de TUSAŞ. TUSAŞ'ın açılımı ise Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı'dır. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ[3] (TUSAŞ) (TAI - Turkish Aerospace Industries, Inc.), Türkiye'de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezidir. Şirket dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'e ve askerî nakliye uçağı Airbus A400M'ye parça üretmektedir. Ayrıca şirket 2013 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren Airbus A350'ye kanatçık üretmeye başlamıştır.

Kökeni 1973 yılında Türk Uçak Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) kurulmasına kadar gider. Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur. Türk Uçak Sanayii AŞ(TUSAŞ) ve TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI) şirketleri 28 Nisan 2005 tarihinde TAI (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.) çatısı altında birleşmiş olup, TUSAŞ (TAI), tasarım üretim altyapısı ile insan kaynakları yönünden oldukça etkili bir güç oluşturacak ve "Havacılık Merkezi" olarak hizmet verecektir. TUSAŞ'ın hissedarları Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) (%54.49), Savunma Sanayii Başkanlığı (SSM) (%45.45) ve Türk Hava Kurumu (THK) (%0.06)'dur.