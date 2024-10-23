TAİ'de patlama mı oldu? TAİ'de ne oldu (TERÖR SALDIRISI)?

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Çalışanlar sığanaklara gönderilirken patlama anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. TAİ'de patlama mı oldu? TAİ'de ne oldu?

TAİ'DE PATLAMA MI OLDU?

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Çalışanlar sığanaklara gönderilirken patlama anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği olayın yankıları sürerken patlama anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.