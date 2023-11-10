5000 TL ikramiye ne zaman sorusu cevap buldu. 4A, 4B, Emekli Sandığı tahsis numarasına göre ikramiye tarihleri belli oldu. Milyonlarca emekli tahsis numarası son rakamına göre ikramiye alabilecek. Ödemelerden çalışmayan emekliler faydalanacak. Dul ve yetimler de aylıktaki hisseye göre ödeme alacak. Peki, 5000 TL ikramiye ne zaman? İşte, 4A, 4B, Emekli Sandığı ikramiye tarihleri!

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 ve 8 olanlar ne zaman 5000 bin TL ikramiye alacak?

4A, 4B, Emekli Sandığı tahsis numarasına göre ikramiye tarihleri belli oldu. Çalışmayan emeklilere tek seferlik verilecek ikramiye ne zaman? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre ikramiye ödemeleri 4 gün sürecek. Ödemeden dul ve yetim aylığı alanlar da hisseye göre faydalanabilecek. Peki, Tahsis numarası son rakamı 3, 1 ve 8olanlar ne zaman 5000 bin TL ikramiye alacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

9 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilere müjdeli haberi vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında; 'Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık.' sözlerini kullanmıştı.

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

Sigortalı eşinden dolayı yüzde 75 oranında ölüm aylığı alanlar 5000 liralık ikramiyenin yüzde 75'ini alabilecekler. Yüzde 50 oranında ölüm aylığı alanlara 5 bin liralık ikramiyenin yarısı yatırılacak. Yetim aylığı alanlar ise yüzde 25 paya göre 5 bin liralık ikramiyenin yüzde 25'ini alabilecek.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkân veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.

5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN?

5000 TL ikramiye SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında farklı tarihlerde yatırılacak. SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü 17,18, 19 olanlar için 11 Kasım, 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım, 23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 14 Kasım'da yapılacak.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE EMEKLİ İKRAMİYE TARİHLERİ

Emekliler maaşlarını tahsis numarasının son rakamına göre alıyor. İkramiyede de son rakam baz alınacak.

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar 11 Kasım'da ikramiye alabilecek.

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 ve 8 olanlara 12 Kasım günü ikramiye verilecek.

Tahsis numarası son rakamı 6, 4, 2 ve 0 olanlar 13 Kasım günü tek seferlik 5000 TL ikramiye alabilecek.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri ise 14 Kasım günü hesaplara yatacak.