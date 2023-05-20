Emekli maaşlarının yatmasını bekleyen vatandaşlar arama motorlarında zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? sorusuna yanıt arıyor. Tahsis numarasına göre emekli maaşlarının ödenme günü belirlenmesiyle beraber vatandaşlar Tahsis numarası 6 olanlar ne zaman maaş alır? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? sorularına yanıt aradı.

Tahsis numarası 6 olanlar ne zaman maaş alır? sorusu araştırılıyor. Zamlı emekli maaşlarını alacak olan vatandaşlar emekli maaşlarının ne zaman yatacağını merak ederken Tahsis numarası 6 olanlar ne zaman maaş alır? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? sorularını araştırdı. Peki, Tahsis numarası 6 olanlar ne zaman maaş alır? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

TAHSİS NUMARASI 6 OLANLAR NE ZAMAN MAAŞ ALIR?

Tahsis numarası 6 olan vatandaşlar 4A SSK emeklileri ayın 23'ünde maaşlarını alırken, 4B Bağ-Kur emeklileri ayın 27'sinde maaşlarını alacak.