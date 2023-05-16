Emekli maaşlarının yatmasını bekleyen vatandaşlar arama motorlarında zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? sorusuna yanıt arıyor. Tahsis numarasına göre emekli maaşlarının ödenme günü belirlenmesiyle beraber vatandaşlar Tahsis numarası 1 olanlar ne zaman maaş alır? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? sorularına yanıt aradı.

Tahsis numarası 1 olanlar ne zaman maaş alır? sorusu araştırılıyor. Zamlı emekli maaşlarını alacak olan vatandaşlar emekli maaşlarının ne zaman yatacağını merak ederken Tahsis numarası 1olanlar ne zaman maaş alır? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? sorularını araştırdı. Peki, Tahsis numarası 1olanlar ne zaman maaş alır? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

TAHSİS NUMARASI 1 OLANLAR NE ZAMAN MAAŞ ALIR?

Tahsis numarası 1 olan vatandaşlar 4A SSK emeklileri ayın 21'sinde maaşlarını alırken, 4B Bağ-Kur emeklileri ayın 26'sında maaşlarını alacak.