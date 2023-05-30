Emekli maaşlarının yatmasını bekleyen vatandaşlar arama motorlarında Tahsis numarasına emekli maaşı ne zaman yatacak? sorusuna yanıt arıyor. Tahsis numarasına göre emekli maaşlarının ödenme günü belirlenmesiyle beraber vatandaşlar Tahsis numarası 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 olanlar ne zaman maaş alır? Tahsis numarasına göre emekli maaşı ne zaman yatacak? sorularına yanıt aradı.

Tahsis numarasına göre emekli maaşı ne zaman yatacak? sorusu araştırılıyor. Zamlı emekli maaşlarını alacak olan vatandaşlar emekli maaşlarının ne zaman yatacağını merak ederken Tahsis numarası 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 olanlar ne zaman maaş alır? Tahsis numarasına emekli maaşı ne zaman yatacak?sorularını araştırdı. Peki, Tahsis numarası 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 olanlar ne zaman maaş alır? Tahsis numarasına emekli maaşı ne zaman yatacak?

TAHSİS NUMARASI 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, OLANLAR NE ZAMAN MAAŞ ALIR?

Tahsis numarası 0 olan vatandaşlar 4A SSK emeklileri ayın 26'sında maaşlarını alırken, 4B Bağ-Kur emeklileri ayın 28'sinde maaşlarını alacak.

Tahsis numarası 1 olan vatandaşlar 4A SSK emeklileri ayın 21'sinde maaşlarını alırken, 4B Bağ-Kur emeklileri ayın 26'sında maaşlarını alacak.

Tahsis numarası 2 olan vatandaşlar 4A SSK emeklileri ayın 25'inde maaşlarını alırken, 4B Bağ-Kur emeklileri ayın 28'sinde maaşlarını alacak.

Tahsis numarası 3 olan vatandaşlar 4A SSK emeklileri ayın 20'sinde maaşlarını alırken, 4B Bağ-Kur emeklileri ayın 26'sında maaşlarını alacak.

Tahsis numarası 4 olan vatandaşlar 4A SSK emeklileri ayın 24'ünde maaşlarını alırken, 4B Bağ-Kur emeklileri ayın 27'sinde maaşlarını alacak.

Tahsis numarası 5 olan vatandaşlar 4A SSK emeklileri ayın 19'unda maaşlarını alırken, 4B Bağ-Kur emeklileri ayın 25'sinde maaşlarını alacak.

Tahsis numarası 6 olan vatandaşlar 4A SSK emeklileri ayın 23'ünde maaşlarını alırken, 4B Bağ-Kur emeklileri ayın 27'sinde maaşlarını alacak.

Tahsis numarası 7 olan vatandaşlar 4A SSK emeklileri ayın 18'inde maaşlarını alırken, 4B Bağ-Kur emeklileri ayın 25'sinde maaşlarını alacak.

Tahsis numarası 8 olan vatandaşlar 4A SSK emeklileri ayın 22'sinde maaşlarını alırken, 4B Bağ-Kur emeklileri ayın 27'sinde maaşlarını alacak.

Tahsis numarası 9 olan vatandaşlar 4A SSK emeklileri ayın 17'sinde maaşlarını alırken, 4B Bağ-Kur emeklileri ayın 25'sinde maaşlarını alacak.