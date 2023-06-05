14 Mayıs seçimleri sonrası değişime giden CHP'de yeni MYK belli oldu. Parti örgütü ve örgüt yönetimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlanırken MYK üye sayısı 17'den 15'e düştü. MYK üyesi olan Tahsin Tarhan ise merak edildi. Peki, Tahsin Tarhan kimdir? Tahsin Tarhan kaç yaşında, nereli?

Tahsin Tarhan kimdir? Tahsin Tarhan kaç yaşında, nereli? soruları merak ediliyor. 14 Mayıs seçimleri sonrası değişime giden CHP'de geçtiğimiz hafta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantı sonucu tüm MYK üyeleri istifa etmişti. CHP'de yeni MYK üyeleri belli oldu. MYK üyesi olan Tahsin Tarhan kimdir? Tahsin Tarhan kaç yaşında, nereli?

TAHSİN TARHAN KİMDİR?

Tahsin Tarhan (d. 15 Nisan 1964, Gümüşhane), Türk politikacı.

30 Mart 2014 seçimlerinde partisinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu ancak seçimi İbrahim Karaosmanoğlu'na karşı kaybetti.

Tarhan 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde Kocaeli milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine girdi. 1 Kasım 2015 tarihinde yapılacak olan genel seçimlerinde CHP tarafından ikinci sıradan Kocaeli milletvekili adayı gösterildi ve seçildi. İyi düzeyde İngilizce bilen Tarhan, evli ve üç çocuk babasıdır.