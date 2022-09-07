Kayalar Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Tahsin Kaya, şirketin yönetim kurulu üyeleri ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle sıkıntılar yaşamaya başladı. Peki, Tahsin Kaya kimdir? Fenerbahçe eski başkanı Tahsin Kaya kimdir?

Bir dönem Fenerbahçe Spor kulübü başkanlığı da yapan Kayalar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Kaya, Kadıköy Moda'da bulunan inşaata gelerek çalışanlara küfür ettikten sonra tokatladı. Gelişme sonrası Tahsin Kaya kimdir? Fenerbahçe eski başkanı Tahsin Kaya kimdir merak edildi.

FENERBAHÇE ESKİ BAŞKANI TAHSİN KAYA KİMDİR?

Tahsin Kaya (d. 1937) spor adamı. Bir dönem Fenerbahçe başkanlığı da yapmıştır.

Tahsin Kaya 1986-1989 yılları arasında Fenerbahçe'ye başkanlık yapmıştır. Onun zamanında Fenerbahçe 1986-87 sezonunda 5., 1986-87 sezonunda 8. olmuştur. En dikkat çekicisi olan son sezonunda takım 103 gol atarak bir rekora imza atmış ve şampiyonluğa ulaşmıştır.

Tahsin Kaya zamanında Branko Stankovic, Yılmaz Yücetürk, Birol Pekel, Pál Csernai ve Todor Veselinovic teknik direktörlük yapmıştır.