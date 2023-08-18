Tahsin Ertuğruloğlu kimdir? Tahsin Ertuğruloğlu kaç yaşında, nereli? Tahsin Ertuğruloğlu hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Tahsin Ertuğruloğlu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Tahsin Ertuğruloğlu kaç yaşında, nereli? Tahsin Ertuğruloğlu hayatı ve biyografisi! Tahsin Ertuğruloğlu kimdir?

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TAHSİN ERTUĞRULOĞLU KİMDİR?

1953 yılında Lefkoşa'da doğdu. ABD'nin Arizona Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

1983-91 yılları arasındaDışişleri ve Savunma Bakanlığı'nda görev yaptı. 1986-91 yılları arasında KKTC Londra Temsilciliği'nde Siyasi İşler Sorumlusu olarak çalıştı. 1991 yılında Başbakanlık Müsteşarı oldu ve 1994 yılına kadar bu görevi yürüttü. 1995'de ABD'nin Minnesota Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi üzerine bir yıllık Humphrey Fellowship eğitim programına katıldı. 1996 yılında yeniden Başbakanlık Müsteşarlığı'na atandı. BRTK yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı görevinde bulundu.6 Aralık 1998 genel seçimlerinde UBP Lefkoşa Milletvekili olarak seçildi ve 1999-2003 yıllarında UBP-TKP ile UBP-DP Hükümetlerinde Dışişleri ve Savunma Bakanı olarak görev aldı.

14 Aralık 2003 genel seçimlerinde ve 20 Şubat 2005 erken genel seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nden Lefkoşa Milletvekili seçildi. 16 Aralık 2006 tarihinde yapılan UBP kurultayında UBP genel başkanlığına seçildi. 29 Kasım 2008 tarihine kadar bu görevi yürüttü.

19 Nisan 2009 erken genel seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi'nden Lefkoşa Milletvekili seçildi. Haziran 2009-Nisan 2010 tarihleri arasında Avrupa Konseyi Parlamenterler Assamblesi (AKPA) toplantılarında Ulusal Birlik Partisi'ni temsil etti.

2010 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde bağımsız aday olmasının parti tüzüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle bağımsız milletvekili konumuna düşen Ertuğruloğlu, 2011 yılında Demokrasi ve Güven Partisi'ni kurdu ve bu partinin başkanlığını yaptı. 2012 yılı sonunda eski partisi UBP'ye geri döndü.

Tahsin Ertuğruloğlu, 31 Aralık 2012 tarihinden itibaren Ulusal Birlik Partisi Milletvekili olarak parlamentoda görev aldı ve 28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde UBP'den Lefkoşa milletvekili olarak seçildi.

Ertuğruloğlu 15 Temmuz 2015 – 4 Nisan 2016 tarihleri arasında Ulaştırma Bakanlığı görevini yürüttü. Yeni kurulan UBP-DP hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak görev alan Ertuğruloğlu 16 Nisan 2016 tarihinden itibaren Dışişleri Bakanı olarak görev yapmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası olan Ertuğruloğlu İngilizce bilmektedir.