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Tahliye ne demek? Tahliye anlamı ne?

Gündem Haberleri

Tahliye ne demek? Tahliye anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Tahliye kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Tahliye anlamı ne? Tahliye ne demek?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Tahliye, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Tahliye ne demek? Tahliye anlamı ne? İşte, Tahliye kelimesinin anlamı!

TAHLİYE NE DEMEK?

1.

boş duruma getirme, boşaltma.

2.

HUKUK TERİMİ

(tutukluyu) serbest bırakma, salıverme.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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