Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Tahliye kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Tahliye anlamı ne? Tahliye ne demek?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Tahliye, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Tahliye ne demek? Tahliye anlamı ne? İşte, Tahliye kelimesinin anlamı!

TAHLİYE NE DEMEK?