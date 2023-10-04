Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Tahir Öztürk hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Tahir Öztürk'ün kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Tahir Öztürk kimdir? Kaç yaşında, nereli? Tahir Öztürk hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Tahir Öztürk hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Tahir Öztürk'ün hayatını araştırıyor. Peki, Tahir Öztürk kimdir? Kaç yaşında, nereli? Tahir Öztürk hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

TAHİR ÖZTÜRK KİMDİR?

Tahir Öztürk (d. 1950, Elazığ), Türk iş insanı, siyasetçi ve TBMM 26. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Elazığ milletvekilidir. Tahir Öztürk 1950 yılında Elazığ'da doğdu. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olarak yükseköğrenimini tamamladı. 2015 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Elazığ milletvekili olarak seçildi.

Eski AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk 73 yaşında vefat etti.